Алькарас сыграет с Медведевым во втором круге Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Уимблдона.

В первом круге он обыграл японца Ясутаку Утияму со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа 18 минут.

В следующем раунде соперником испанца станет россиянин Даниил Медведев, который в первом круге победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счетом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, WC) — Ясутака Утияма (Япония, LL) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 6:3