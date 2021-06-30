Алькарас сыграет с Медведевым во втором круге Уимблдона
18:45
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Уимблдона.
В первом круге он обыграл японца Ясутаку Утияму со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа 18 минут.
В следующем раунде соперником испанца станет россиянин Даниил Медведев, который в первом круге победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счетом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, WC) — Ясутака Утияма (Япония, LL) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 6:3
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