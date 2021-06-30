Джокович обыграл Андерсона и вышел в третий круг Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона.

Во втором круге он обыграл Кевина Андерсона из ЮАР со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Джокович сделал 9 эйсов при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника — 11 эйсов и четыре двойных ошибки.

В следующем раунде Джокович встретится с победителем матча Андреас Сеппи (Италия) — Денис Кудла (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:3, 6:3, 6:3