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Веснина и Карацев проиграли в финале Roland Garros в турнире смешанных пар

14:26
Елена Веснина. Фото Instagram
Елена Веснина. Фото Instagram
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли в финале турнира Roland Garros в парном разряде американке Дезайри Кравчук и британцу Джо Солбери. Встреча закончилась со счетом 6:2, 4:6, 5:10.

Игра длилась 1 час 17 минут.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Финал

Дезайри Кравчук/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — 2:6, 6:4, 10:5

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