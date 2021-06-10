Веснина и Карацев проиграли в финале Roland Garros в турнире смешанных пар
14:26
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли в финале турнира Roland Garros в парном разряде американке Дезайри Кравчук и британцу Джо Солбери. Встреча закончилась со счетом 6:2, 4:6, 5:10.
Игра длилась 1 час 17 минут.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Микст
Парный разряд
Финал
Дезайри Кравчук/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — 2:6, 6:4, 10:5
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