Медведев: «Стать первой ракеткой, когда есть Джокович — непросто»
14:26
Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев считает, что выйти на первое место в рейтинге будет непросто при Новаке Джоковиче.
«Стать первой ракеткой, когда есть Джокович — непросто. Он выигрывает почти все матчи и турниры Большого шлема.
Нужно обыграть его в финале. Может быть, если бы я обыграл его (на Открытом чемпионате Австралии), я был бы намного ближе. Но он победил меня, так что это реальность», — цитирует Медведева Tennis Head.
Ранее россиянин вышел в полуфинал турнира в Торонто (2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), обыграв поляка Хуберта Хуркача.
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