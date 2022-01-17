Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:40

Варвара Грачева не прошла во второй круг Australian Open

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская теннисистка Варвара Грачева в первом круге Australian Open проиграла итальянке Лючии Бронцетти.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

В рейтинге WTA Грачева занимает 78-ю строчку, а Бронцетти — 142-ю.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» итальянка поборется с победительницей встречи Эшли Барти (Австралия) — Леся Цуренко (Украина).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Варвара Грачева (Россия) — 3:6, 6:2, 6:3

Следующий соперник

Эшли Барти (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина, Q)

Теннис
1
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бублик обыграл американца Эскобедо в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне

Кудерметова в двух сетах обыграла американку Клер Лю и вышла во второй круг Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости