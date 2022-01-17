Варвара Грачева не прошла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Варвара Грачева в первом круге Australian Open проиграла итальянке Лючии Бронцетти.
Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 3:6.
В рейтинге WTA Грачева занимает 78-ю строчку, а Бронцетти — 142-ю.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» итальянка поборется с победительницей встречи Эшли Барти (Австралия) — Леся Цуренко (Украина).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Варвара Грачева (Россия) — 3:6, 6:2, 6:3
Следующий соперник
Эшли Барти (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина, Q)
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