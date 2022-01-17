Бублик обыграл американца Эскобедо в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне
Теннисист из Казахстана Александр Бублик обыграл американца Эрнесто Эскобедо в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.
В следующем туре Бублик сыграет с французом Гаэлем Монфисом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Эрнесто Эскобедо (США, LL) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:3
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