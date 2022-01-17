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Сегодня, 09:10

Бублик обыграл американца Эскобедо в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне

Виктория Кравченко

Теннисист из Казахстана Александр Бублик обыграл американца Эрнесто Эскобедо в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.

В следующем туре Бублик сыграет с французом Гаэлем Монфисом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Эрнесто Эскобедо (США, LL) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:3

Теннис
Australian Open
Александр Бублик
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