Бублик обыграл американца Эскобедо в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне

Теннисист из Казахстана Александр Бублик обыграл американца Эрнесто Эскобедо в первом круге турнира Australian Open в Мельбурне.

В следующем туре Бублик сыграет с французом Гаэлем Монфисом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Эрнесто Эскобедо (США, LL) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:3