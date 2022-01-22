Ван де Зандсюлп — Даниил Медведев: где смотреть прямую трансляцию матча Australian Open

В субботу, 22 января, российский теннисист Даниил Медведев проведет матч третьего круга Australian Open-2022. Соперник — Ботик Ван Де Зандшульп. Начало — не ранее 06.00 по московскому времени.

В первом круге россиянин победил Анри Лааксонена из Швейцарии со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Австралиец обыграл Лайама Броади из Великобритании — 6:4, 6:4, 6:3. Во втором круге — победил австралийца Ника Кирьоса в четырех сетах — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

За матчем Ван де Зандсюлп — Медведев можно будет следить на сайте «СЭ». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте Eurosport.

Australian Open проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.