Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Карена Хачанова от испанца Рафаэля Надаля (3:6, 2:6, 6:3, 1:6) в матче третьего круга Australian Open.

«Была ли у меня надежда, что Хачанов сможет перевернуть игру после третьего сета? Скорее нет, чем да. Выиграть у Надаля, уступая два сета, практически невозможно. Испанец был более моторным и цепким в игре. Карену в начале игры не хватало атакующих действий для того, чтобы разбивать эту паутину комбинаций. Подавал Хачанов неплохо, но позиционного преимущества не имел. Слишком долгие розыгрыши у задней линии — не его игра. Нужно было больше использовать промежуточный удар с лета. Однако этот элемент в арсенале Хачанова недостаточно хорошо отработан», — сказал Тарпищев «СЭ».

Таким образом, Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала Australian Open. За выход в четвертьфинал Надаль поспорит с французом Адрианом Маннарино, который обыграл россиянина Аслана Карацева.