Валуев прокомментировал выход Медведева в финал Australian Open

Депутат Госдумы РФ и бывший боксер Николай Валуев прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал Australian Open.

В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

«Мы за Даниила всегда горой! Он большой молодец! Он приносит радость всем россиянам своей игрой! Так держать! Все его поддерживают и ждут побед. Думаю, всем сегодня было в удовольствие смотреть за его игрой. Сейчас такие победы очень важны для нашего спорта», — приводит слова Валуева Sport24.

В финале Australian Open Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.