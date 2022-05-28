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Сегодня, 15:40

В ФТР отреагировали на выход Рублева в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над чилийцем Кристьяном Гарином в матче третьего круга «Ролан Гаррос» (6:4, 3:6, 6:2, 7:6).

«Третий круг турнира Большого шлема не может быть не нервным. Он не может и не должен быть спокойным. Гарину очень удобно играть на этом покрытии. Это хорошая победа, 4 сета и хорошее испытание на длинном тай-брейке. С другой стороны, сыграть 4 сета с длинным тай-брейком за 4 часа для земли это совсем недолго. Для Андрея эта победа придает уверенность для дальнейших встреч. Ему просто надо показывать свою игру и иметь разные планы на разные случаи матча», — сказал Селиваненко «СЭ».

Рублев вышел в четвертый круг турнира, где сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Андрей Рублев
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