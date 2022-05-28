Рублев победил Гарина и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над чилийцем Кристьяном Гарином в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11) в пользу россиянина.

Таким образом, Рублев вышел в четвертый круг турнира, где сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11)

Следующий соперник

Янник Синнер (Италия, 11)