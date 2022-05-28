Рублев победил Гарина и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над чилийцем Кристьяном Гарином в матче третьего круга «Ролан Гаррос».
Встреча продолжалась 3 часа 9 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11) в пользу россиянина.
Таким образом, Рублев вышел в четвертый круг турнира, где сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11)
Следующий соперник
Янник Синнер (Италия, 11)
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