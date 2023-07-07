Пивоварова положительно оценила старт Медведева на Уимблдоне

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что Даниил Медведев успешно стартовал на Уимблдоне-2023 и правильно поступил, попросив прервать матч с Адрианом Маннарино и перенести оставшуюся часть игры на следующий день.

«Медведев хорошо смотрится на Уимблдоне: он довольно спокойно играл против Маннарино вчера и проявил инициативу, чтобы остановили уже матч. Даниил это сделал, потому что, как мне показалось, Маннарино растягивал и растягивал матч медицинскими перерывами. Оцениваю выступление Медведева как довольно неплохой старт», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Медведев победил француза Адриана Маннарино (6:3, 6:3, 7:6 (7:5)) во втором круге Уимблдона-2023.

В третьем круге Уимблдона Медведев сыграет против венгра Мартона Фучовича.