Белорусская теннисистка Соболенко победила американку Кис и вышла в финал US Open

Очередной игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. «СЭ» публикует расписание и результаты матчей полуфинала US Open-2023.

Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко победила американку Мэдисон Кис, а теннисистка из США Коко Гауфф оказалась сильнее чешки Каролины Муховой.

US Open 2023:результаты матчей у женщин 7 сентября (пятница)

Коко Гауфф (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия, 10) — 6:4, 7:5

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мэдисон Кис (США, 17) — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5)

Призовой фонд Открытого чемпионата США в 2023 году составляет 65 миллионов долларов.

Победительницей US Open-2022 становилась полька Ига Свентек.

Расписание и результаты игр мужчин и женщин, пар и микста, обзоры матчей и сетки турниров доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».