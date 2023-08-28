US Open: кто из российских теннисистов пропускает турнир

На Открытом чемпионате США в 2023 году выступит 20 россиян.

Места в основной сетке US Open предназначены, как правило, для теннисистов, занимающих верхние строчки в рейтингах ATP и WTA. При этом часть из них предоставляют победителям квалификационных турниров. Также организаторы могут выдавать теннисистам wild card.

Изначально в заявку турнира было включено 18 российских теннисистов. Через квалификацию в основную сетку пробились Татьяна Прозорова и Вера Звонарева. Часть россиян не сумела пробиться через отборочный раунд, также некоторые пропустят турнир по другим причинам. Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Алина Корнеева — пропустит Открытый чемпионат США из-за отсутствия визы. Эрика Андреева — проиграла в финале квалификационного раунда. Диана Шнайдер — проиграла во втором квалификационном раунде. Мария Тимофеева — проиграла в первом круге квалификации. Валерия Савиных — не смогла выйти в финал квалификации. Екатерина Макарова — проиграла в 1/4 финала квалификации. Иван Гахов — проиграл в первом круге квалификации.

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).