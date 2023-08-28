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Сегодня, 17:00

US Open: кто из российских теннисистов пропускает турнир

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
На Открытом чемпионате США в 2023 году выступит 20 россиян.

Места в основной сетке US Open предназначены, как правило, для теннисистов, занимающих верхние строчки в рейтингах ATP и WTA. При этом часть из них предоставляют победителям квалификационных турниров. Также организаторы могут выдавать теннисистам wild card.

Изначально в заявку турнира было включено 18 российских теннисистов. Через квалификацию в основную сетку пробились Татьяна Прозорова и Вера Звонарева. Часть россиян не сумела пробиться через отборочный раунд, также некоторые пропустят турнир по другим причинам. Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

  1. Алина Корнеева — пропустит Открытый чемпионат США из-за отсутствия визы.
  2. Эрика Андреева — проиграла в финале квалификационного раунда.
  3. Диана Шнайдер — проиграла во втором квалификационном раунде.
  4. Мария Тимофеева — проиграла в первом круге квалификации.
  5. Валерия Савиных — не смогла выйти в финал квалификации.
  6. Екатерина Макарова — проиграла в 1/4 финала квалификации.
  7. Иван Гахов — проиграл в первом круге квалификации.

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Теннис
US Open
Алина Корнеева
Диана Шнайдер
Эрика Андреева
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