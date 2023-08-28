На Открытом чемпионате США-2023 выступит 13 российских теннисисток. 11 из них были включены в заявку, еще двое пробились в основную сетку через квалификационный раунд — это Татьяна Прозорова и Вера Звонарева.

Росскийские участницы US Open-2023:

Дарья Касаткина (13) Людмила Самсонова (14) Вероника Кудерметова (16) Екатерина Александрова (22) Анастасия Потапова (27) Анна Блинкова Элина Аванесян Мирра Андреева Анна Калинская Анастасия Павлюченкова Маргарита Бетова Татьяна Прозорова Вера Звонарева

Лишь двум российским теннисисткам удалось победить на US Open в женском одиночном разряде: это Светлана Кузнецова в 2004-м и Мария Шарапова в 2006-м.

В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»