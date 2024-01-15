Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду

Теннисистка Элина Свитолина заявила, что НОК Украины должен каким-от образом отреагировать на допуск россиян на Олимпийские игры 2024 года. В декабре 2023-го МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

«Решение уже было принято, поэтому НОК Украины должен что-то предпринять. Мы следим за развитием ситуации, посмотрим, как будет выглядеть следующий шаг», — приводит РИА Новости слова Свитолиной на пресс-конференции во время Открытого чемпионата Австралии.

В понедельник в матче первого круга Australian Open-2024 Свитолина, 19-я ракетка турнира, в двух сетах обыграла австралийку Тайлу Престон — 6:2, 6:2.