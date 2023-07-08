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Сегодня, 09:31

Украинская теннисистка Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Азаренко на Уимблдоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, с каким настроем выйдет на матч четвертого круга Уимблдона против белоруски Виктории Азаренко.

«Конечно, матч с Азаренко серьезный вызов. Это большая мотивация для меня. Я думаю о своей стране в том числе. Многие украинцы будут смотреть эту игру, поддерживать меня. Я выйду на корт с боевым настроем и буду по-настоящему бороться за каждое очко», — приводит слова Свитолиной РИА «Новости» со ссылкой на Asapsports.

Счет в личных встречах 5-0 в пользу Азаренко, на траве девушки сыграют друг против друга впервые.

Матч 1/8 финала Уимблдона Азаренко — Свитолина запланирован на воскресенье, 9 июля.

Источник: РИА Новости
Теннис
Уимблдон
Виктория Азаренко
Элина Свитолина
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