Украинка Ястремская вышла в третий круг US Open, где сыграет с соотечественницей Свитолиной
19:29
Украинка Даяна Ястремская во втором круге US Open обыграла шведку Ребекку Петерсон — 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут.
В третьем круг Даяна встретится с соотечественницей Элиной Свитолиной, которая посеяна под пятым номером.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Даяна Ястремская (Украина, 32) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:4, 6:1