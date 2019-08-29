Украинка Ястремская вышла в третий круг US Open, где сыграет с соотечественницей Свитолиной

Украинка Даяна Ястремская во втором круге US Open обыграла шведку Ребекку Петерсон — 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут.

В третьем круг Даяна встретится с соотечественницей Элиной Свитолиной, которая посеяна под пятым номером.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:4, 6:1