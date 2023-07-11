Свитолина о выходе в полуфинал Уимблдона: «Атмосфера была невероятной»

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над полькой Игой Свентек в четвертьфинале Уимблдона — 7:5, 6:7 (7:5), 6:2.

«Не знаю, что сейчас в моей голове. Это невероятно. Очень рада, что сыграют здесь еще раз. Атмосфера, в которой я играла, была невероятной.

Ига — первая ракетка мира, поэтому было очень непросто. Она всегда борется и я рада, что победила. Ига не только невероятная спортсменка, но и прекрасный человек. Непросто играть с человеком, с которым разделила столько хороших моментов.

Как буду готовиться к полуфиналу? Во-первых, выпью пива. Потом — процедуры, массаж. Если бы мне сказали, что я выйду в полуфинал — я бы сказала, что вы сошли с ума", — сказала Свитолина после игры.

ля 28-летней украинки это повторение самого успешного выступления на турнире «Большого шлема» в Лондоне. Ранее она доходила до полуфинала Уимблдона в 2019 году.