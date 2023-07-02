Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:20

Уимблдон-2023: расписание 3 июля в женском одиночном разряде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Польская теннисистка Ига Свентек.
Ига Свентек.
Фото AFP

В понедельник, 3 июля, стартует Уимблдон. В женском одиночном разряде запланировано 32 матча.

Уимблдон-2023. Первый круг (время начала матчей — мск, ориентировочное)

Диан Парри (Франция) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC). 13:00

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия, 30). 13:00

Барбора Стрыцова (Чехия) — Марина Заневская (Бельгия). 13:00

Надя Подороска (Аргентина) — Тереза Мартинцова (Чехия). 13:00

Юань Юэ (Китай, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19). 13:00

Джессика Пегула (США, 4) — Лорен Дэвис (США). 13:00

Кристина Букша (Испания) — Камилла Рахимова (Россия). 13:00

Алисия Паркс (США) — Анна-Лена Фридзам (Германия). 13:00

Ана Богдан (Румыния) — Людмила Самсонова (Россия, 15). 13:00

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Кайя Канепи (Эстония). 13:00

Магда Линетт (Польша, 23) — Жиль Тайхманн (Швейцария). 14:30

Леся Цуренко (Украина) — Клер Лю (США). 14:30

Ига Свентек (Польша, 1) — Чжу Линь (Китай). 15:00

Мартина Тревизан (Италия) — Сара Соррибес Тормо (Испания). 15:00

Сторм Хантер (Австралия, Q) — Ван Синьюй (Китай). 15:00

Маркета Вондроушова (Чехия) — Пейтон Стирнс (США). 15:00

Катерина Байндль (Украина) — Лейла Фернандес (Канада). 15:00

Кэти Волынец (США) — Каролин Гарсия (Франция, 5). 15:00

Кэти Суон (Великобритания, WC) — Белинда Бенчич (Швейцария, 14). 16:30

Дарья Касаткина (Россия, 11) — Кэролайн Доулхайд (США). 16:30

Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — Кэтрин Макнелли (США). 16:30

Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Виктория Грунчакова (Словакия, Q). 16:30

Ребека Масарова (Испания) — Майар Шериф (Египет, 31). 16:30

Чжэн Циньвэнь (Китай, 24) — Катержина Синякова (Чехия). 16:30

Винус Уильямс (США, WC) — Элина Свитолина (Украина, WC). 17:30

Дэниэлл Коллинз (США) — Юлия Грабер (Австрия). 18:00

София Кенин (США, Q) — Коко Гауфф (США, 7). 18:30

Камила Осорио (Колумбия) — Элизабетта Коччаретто (Италия). 18:30

Чжан Шуай (Китай) — Донна Векич (Хорватия, 20). 18:30

Мария Боузкова (Чехия, 32) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q). 18:30

Слоан Стивенс (США) — Ребекка Петерсон (Швеция). 19:30

Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия). 19:30

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Уимблдон
Вероника Кудерметова
Виктория Азаренко
Дарья Касаткина
Ига Свентек
Камилла Рахимова
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в мужском одиночном разряде
Испанец Алькарас назвал фаворита Уимблдона
Уимблдон-2023: кто из российских теннисисток участвует
Дарья Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA
Уимблдон-2023: кто из российских теннисистов участвует
В понедельник матчи первого круга Уимблдона проведут Касаткина, Кудерметова, Самсонова и Рахимова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2023: расписание 3 июля в мужском одиночном разряде
Новости
RSS RSS
Все новости