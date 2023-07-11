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Сегодня, 14:52

Организаторы Уимблдона не будут делать объявлений об отказе от рукопожатий

Алина Савинова
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Главный исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон заявил, что организаторы Уимблдона не станут предупреждать зрителей о том, что украинские спортсмены не будут пожимать руку россиянам и белорусам.

«Мы не будем делать объявлений о том, что рукопожатий не будет. Я думаю, у нас чрезвычайно знающая публика, которая понимает, что происходит. Считаю, что после их потрясающего матча мы должны говорить только о теннисе и не сосредоточиваться на всем остальном», — приводит ТАСС слова Болтона.

После матча четвертого круга Уимблдона, который прошел 9 июля, украинская теннисистка Элина Свитотлина отказалась пожимать руку белоруске Виктории Азаренко. Позже украинка призвала международные теннисные организации отменить рукопожатия с представителями России и Белоруссии. Эту идею поддержала белоруска Арина Соболенко.

В Женской теннисной ассоциации (WTA) заявили, что с уважением относятся к позиции украинских спортсменок в отказе от традиции рукопожатия соперниц из России и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/18244041
Теннис
Уимблдон
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