Турниры «Большого шлема»: даты проведения в 2024 году

«Ролан Гаррос» пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже

В 2024 году традиционно пройдут четыре турнира «Большого шлема». «СЭ» публикует расписание всех «Мэйджеров» в этом году.

Расписание турниров серии «Большого шлема» в 2024 году

Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard) — 14 — 28 января.

Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Грунт) — 26 мая — 9 июня.

Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Трава) — 1 — 14 июля.

Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Хард) — 26 августа — 8 сентября.

После второго в сезоне турнира «Большого шлема», Ролан Гаррос, определится большинство икроков, квалифицировавшихся на Олимпийские игры 2024 по рейтингам ATP и WTA, обновленным 10 июня 2024 года.

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