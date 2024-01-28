Медведев удвоил преимущество по итогам второго сета финала Australian Open против Синнера

Медведев выиграл второй сет в финале Australian Open против Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет заключительного матча Открытого чемпионата Австралии-2024 против итальянца Янника Синнера — 6:3.

Первая партия также завершилась в пользу россиянина (6:3). Финал проходит на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне.

Во втором сете Медведев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Синнера один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из 3.

27-летний россиянин является победителем одного турнира «Большого шлема» — в 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США. У 22-летнего итальянца пока нет титулов на ТБШ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи Медведев — Синнер.