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Сегодня, 18:40

Три россиянина вышли в четвертьфинал Уимблдона — это второй случай в истории Открытой эры

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинал Уимблдона. По данным Opta, это второй случай в истории Открытой эры мужского тенниса.

Ранее такой результат россияне показали на Australian Open-2021. Тогда в четвертьфинал вышли Медведев, Рублев и Аслан Карацев. До финала дошел только Медведев, проиграл Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6).

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Медведев встретится с Крисом Юбэнксом (США), Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером, а Рублев — с Джоковичем.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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