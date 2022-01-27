Тренер Надаля рассказал о желании теннисиста завоевать 21-й титул «Большого шлема»

Тренер теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя сообщил о желании одержать 21-ю победу на Australian Open.

«Мы об этом не говорим, но, очевидно, что мы мечтаем об этом. У нас было много тем для разговоров в последнее время, но о 21-м титуле мы не говорили. Да, мы знаем, что это есть, есть и давление, но мы не придаем этому слишком большого значения», — цитирует тренера Надаля Tennis World.

В полуфинале Australian Open Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

На данный момент у Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера одинаковое количество побед на турнирах «Большого шлема» — по 20.