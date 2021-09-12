Решающий матч US Open-2021 в мужском одиночном разряде пройдет в Нью-Йорке в воскресенье, 12 сентября. В финале Открытого чемпионата США по теннису встретятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Начало — 23.00 по московскому времени.

34-летний Джокович — первая ракетка мира. В этом году серб может собрать первый в карьере календарный «Большой шлем» — ранее он выиграл три из четырех «мэйджоров» этого сезона. Кроме того, Джокович может обойти Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу титулов «Большого шлема» — сейчас у трех великих рекордсменов их по 20.

25-летний Медведев — вторая ракетка мира. Россиянин в третий раз в карьере и во второй в этом году сыграет в финале турнира «Большого шлема». Пока у Медведева нет титулов на «мэйджорах», в этом сезоне он уступил Джоковичу в решающей игре Открытого чемпионата Австралии.

Прямую трансляцию финала между Медведевым и Джоковича можно смотреть на Eurosport 1. Начало — 23.00 мск. Телеканал «Матч ТВ» планирует эфир с 46-й минуты матча — с 23.55 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала US Open-2021 Джокович — Медведев.