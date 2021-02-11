Тарпищев назвал Медведева и Рублева в числе фаворитов Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от турнира Australian Open.

«О фаворитах пока рано говорить, но ясно, что Медведев и Рублев являются одним из них, — сказал Тарпищев «СЭ». — Впереди еще много матчей, но надеемся на лучшее. К сожалению, Даниил и Андрей, скорее всего, выйдут друг на друга на границе четвертьфиналов, поэтому останется только один».

Также Тарпищев назвал закономерным выход Хачанова в третий круг.

«Хачанов и Рублев вышли в третий круг — так и должно быть, это нормально. Они побеждают по силе того, кого и должны. Это закономерные победы».

11 февраля Карен Хачанов и Андрей Рублев выиграли свои матчи второго круга Australian Open. В третьем круге Хачанов встретится с итальянцем Маттео Берретини, соперником Рублева станет победитель пары Фелисиано Лопес (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия).

(Артем Бухаев)