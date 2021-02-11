Фоньини и Де Минаур вышли в третий круг Australian Open
13:15
11 февраля в Мельбурге продолжаются матчи 2-го круга Australian Open.
Фабио Фоньини в итальянском дерби сломил сопротивление Сальваторе Карузо — 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6 (14:12). Следующим соперником Фоньини станет австралиец Алекс Де Минаур, который справился с уругвайцем Пабло Куэвасом — 6:3, 6:3, 7:5.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фабио Фоньини (Италия, 16) — Сальваторе Карузо (Италия) — 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6 (14:12)
Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3, 6:3, 7:5
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