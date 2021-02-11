Фоньини и Де Минаур вышли в третий круг Australian Open

11 февраля в Мельбурге продолжаются матчи 2-го круга Australian Open.

Фабио Фоньини в итальянском дерби сломил сопротивление Сальваторе Карузо — 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6 (14:12). Следующим соперником Фоньини станет австралиец Алекс Де Минаур, который справился с уругвайцем Пабло Куэвасом — 6:3, 6:3, 7:5.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 16) — Сальваторе Карузо (Италия) — 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6 (14:12)

Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3, 6:3, 7:5