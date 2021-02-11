Александрова поделилась ожиданиями от матча с Барти

Россиянка Екатерина Александрова после победы над чешкой Барборой Крейчиковой во 2-м круге Australian Open во время флеш-интервью поделилась ожиданиями от встречи с Эшли Барти в следующем раунде.

«Как играть против Барти? Пока не знаю, буду смотреть по ситуации. Насколько я знаю, она много режет и вкручивает, а такой стиль мне не очень подходит. Но я постараюсь что-нибудь с этим сделать», — заявила Александрова.

Австралийская теннисистка Эшли Барти в матче 2-го круга Australian Open 11 февраля в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Гаврилову — 6:1, 7:6 (9:7).