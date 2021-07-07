Тарпищев считает, что Хачанову не хватило физики в четвертьфинале Уимблдона против Шаповалова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова в матче против канадского теннисиста Дениса Шаповалова в 1/4 финала Уимблдона.

«Не хватило Карена физически. Подсел, перестал удобно подходить к мячу, пошли ошибки. А Шаповалов здорово играл, отлично подавал. Наверное, за счет этого и выиграл. Но больше тут решала физика. Нужно работать дальше, впереди Олимпиада», — сказал Тарпищев «СЭ».

Матч продолжался 3 часа 28 минут. Шаповалов сделал 17 эйсов при десяти двойных ошибках. В полуфинале соперником канадца станет сербский теннисист Новак Джокович.