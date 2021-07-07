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Хачанов проиграл Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона

18:34
Денис Шаповалов. Фото Уимблдон.
Денис Шаповалов. Фото Уимблдон.
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Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл россиянина Карена Хачанова (6:4. 3:6, 5:7, 6:1, 6:4) в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался три часа и 28 минут. Шаповалов сделал 17 эйсов при десяти двойных ошибках и пяти реализованных брейк-поинтах. У Хачанова три эйса, семь двойных и три успешных брейк-поинта.

В полуфинале соперником канадца станет сербский теннисист Новак Джокович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 10) — Карен Хачанов (Россия, 25) — 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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