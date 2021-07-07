Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился впечатлениями от победы над россиянином Кареном Хачановым (6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4) в 1/4 финала Уимблдона.

«В первую очередь спасибо всем вам, — сказал Шаповалов в интервью после матча, обращаясь к зрителям. — Были моменты, когда я играл не очень хорошо, но вы гнали меня вперед. Эта победа случилась благодаря всем вам.

Это была самая сумасшедшая игра для меня. Отличная неделя для Карена, в каких-то моментах он играл очень хорошо. На US Open я тоже был в четвертьфинале. Тогда мне чего-то не хватило, но в этот раз я был успешнее в каких-то моментах».

В полуфинале Шаповалов сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«Джокович — лучший игрок мира, но нет ничего невозможного, — отметил канадец. — Посмотрим, что будет на табло после игры. Верю в свою команду. Мы проделали большую работу. Все возможно».

Шаповалов впервые пробился в полуфинал Уимблдона.