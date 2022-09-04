Тарпищев — о победе Рублева: «Андрей выдержал нервотрепку в течении четырех с лишним часов»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Андрея Рублева в 1/8 финала US Open.

«Это нормально, что три российских теннисиста в 1/8 финала. Главное, что мы пока действующие чемпионы мира. В прошлом году выиграли все командные соревнования, поэтому состав тот же. Приятно, что в столь непростое время показывается высокий класс игры, несмотря на некий психологический стресс. Что касается игры, то статистика у Рублева и Шаповалова практически одинаковая. Даже плюс четыре очка имеет Шаповалов, но он имел преимущество в начале первой половины, во второй за счет мощи игры в задней линии инициатива перешла к Рублеву. С точки зрения психологии матча, Андрей выдержал нервотрепку в течении четырех с лишним часов. Удача была на его стороне. А так игра была абсолютно равноценная», — сказал Тарпищев «СЭ».

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл канадца Дениса Шаповалова в третьем круге US Open-2022 — 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). Матч длился 4 часа 11 минут.

В следующем круге Рублев сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании.