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4 сентября, 11:45

Чесноков рассказал, за счет чего Рублев смог обыграть Шаповалова на US Open

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над Денисом Шаповаловым в третьем круге US Open.

«При счете 2-1 по сетам я не чувствовал, что Шаповалов точно выиграет, единственное — когда дело дошло до тай-брейка в концовке пятой партии, я понимал, что все решат одна-две невынужденные ошибки. По моему мнению, Шаповалов сделал эти невынужденные ошибки, и в конце концов Рублев выиграл матч. Рублев на тай-брейке подал подачу почти на вылет, взял инициативу в свои руки, здорово сыграл, Шаповалов же, наоборот, сдал», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Рублев обыграл Шаповалова со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). В четвертом круге он сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Источник: https://tass.ru/sport/15641687
Андрей Рублев
Денис Шаповалов
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