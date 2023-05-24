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Сегодня, 21:05

Эрика Андреева вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Россиянка Эрика Андреева вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос» — 2023.

В полуфинале она обыграла австралийку Оливию Гадецки — 6:4, 4:6, 6:1. Игра длилась 2 часа 27 минут.

В матче Андреева допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19. У Гадецки — 11 двойных ошибок и 6 из 10 реализованных брейк-пойнта.

За выход в основную сетку турнира Большого шлема, который начнется 28 мая, Андреева сыграет с сербской теннисисткой Ольгой Данилович.

Теннис
Roland Garros
Эрика Андреева
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