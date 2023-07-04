Тарпищев не ждет от Мирры Андреевой повторения достижения Шараповой на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что не стоит загадывать, как сложится для россиянки Мирры Андреевой Уимблдонский турнир.

«От Андреевой не надо ждать подвигов Шараповой, вообще ничего не надо ожидать. В первом круге ее будет ждать долгий и нудный матч, результат которого будет непредсказуем. Загадывать, как сложится для Андреевой Уимблдон, не надо», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла Уимблдон-2004 в возрасте 17 лет.

Уимблдон-2023 — второй дебютный турнир «Большого шлема» для 16-летней Андреевой. Ранее она выступала на «Ролан Гаррос». В первом круге Уимблдона россиянка встретится с китаянкой Ван Сиюй. Матч пройдет во вторник, 4 июля, и начнется в 19.30 по московскому времени.