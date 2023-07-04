Тарпищев считает Рублева фаворитом в матче против Карацева во втором круге Уимблдона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кого считает фаворитом в матче между россиянами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона.

«Карацев рвет игру и этим неудобен, тем более на траве. Но шансов, как мне видится, больше у Рублева. Андрей более опытный игрок на траве, и это дает ему преимущество. В целом будет интересно посмотреть на их очную встречу», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В первом круге турнира Рублев обыграл австралийца Макса Перселла, а Карацев — француза Люку Ван Аша. Матч между россиянами пройдет 5 июля.