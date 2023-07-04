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Сегодня, 10:35

Тарпищев считает Рублева фаворитом в матче против Карацева во втором круге Уимблдона

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кого считает фаворитом в матче между россиянами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона.

«Карацев рвет игру и этим неудобен, тем более на траве. Но шансов, как мне видится, больше у Рублева. Андрей более опытный игрок на траве, и это дает ему преимущество. В целом будет интересно посмотреть на их очную встречу», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В первом круге турнира Рублев обыграл австралийца Макса Перселла, а Карацев — француза Люку Ван Аша. Матч между россиянами пройдет 5 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/18182381
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
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