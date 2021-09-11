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Тарпищев хочет, чтобы в финале US Open Медведев сыграл с Джоковичем

00:45
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в финал US Open. В полуфинале турнира он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2).

«Во втором сете ребята одинаково просели, просто шесть геймов были показательны для канадца, который пытался играть в тот теннис, который на протяжении шести геймов он демонстрировал: рвал игру, играл слета. Когда Медведев остановил Альяссима плотными ударами, и эффект игры слета закончился, началась игра близкая к удобной Медведеву. Стало понятно, что рано или поздно перелом в игре случится. Так и произошло. Даже если бы канадец выиграл второй сет, Даня в четырех партиях победил бы. Конец игры показал, что тот ритм игры, который навязал сопернику Медведев, Альяссим уже не выдерживал», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев также рассказал, с кем играть финал US Open предпочтительнее для Медведева.

«Джокович сейчас реально игрок номер один, поэтому хотелось бы увидеть его в финале с Даней. Ясно, что это и престижнее и авторитетней, тем более, что Новак пытается собрать календарный «Большой шлем». Если Медведев сыграет с Джоковичем и обыграет его, то это будет фантастика», — добавил Тарпищев.

В финале US Open Даниил Медведев сыграет с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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