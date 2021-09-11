Кафельников отреагировал на выход Медведева в финал US Open

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал выход Даниила Медведева в финал US Open. Российский теннисист одержал победу в полуфинале турнира US Open, обыграв в трех сетах канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Даня — большой молодец, он сделал то, что должен был. Во втором сете произошел спад, но Медведеву удалось быстро его преодолеть. Абсолютно не имеет значения, кто будет в финале противостоять Даниилу. И Джокович, и Зверев будут биться в решающем поединке, как в последней раз. Это будет первый серьезный соперник Дани на этом турнире. Александр тоже не подарок, он играет в свой лучший теннис в карьере. Думаю, что в любом случае Медведеву в финале будет непросто», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Второй финалист определится в матче Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).