Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Кафельников отреагировал на выход Медведева в финал US Open

00:59
Теги:

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал выход Даниила Медведева в финал US Open. Российский теннисист одержал победу в полуфинале турнира US Open, обыграв в трех сетах канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Даня — большой молодец, он сделал то, что должен был. Во втором сете произошел спад, но Медведеву удалось быстро его преодолеть. Абсолютно не имеет значения, кто будет в финале противостоять Даниилу. И Джокович, и Зверев будут биться в решающем поединке, как в последней раз. Это будет первый серьезный соперник Дани на этом турнире. Александр тоже не подарок, он играет в свой лучший теннис в карьере. Думаю, что в любом случае Медведеву в финале будет непросто», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Второй финалист определится в матче Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Сидорова улетела в космос! До этого выше пяти метров у нас прыгала только Исинбаева
Что сказал доктор Комаровский о пользе масок
"Мы не ели арбуз": соседка погибших москвичек об отравлении сына
Соседка погибших от отравления арбузом москвичек рассказала о состоянии сына
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд