Медведев вышел в финал US Open
00:18
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в полуфинале турнира US Open. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Во втором сете Медведев отыгрался со счета 2:5. Россиянин 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал все 5 возможностей взять подачу соперника.
Второй финалист определится в матче Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — 6:4, 7:5, 6:2
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