Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в полуфинале турнира US Open. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Во втором сете Медведев отыгрался со счета 2:5. Россиянин 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал все 5 возможностей взять подачу соперника.

Второй финалист определится в матче Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — 6:4, 7:5, 6:2