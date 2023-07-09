Свитолина: «Не буду жать руку россиянкам и белорускам, моя позиция не изменилась»

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что на Уимблдоне продолжит отказываться от рукопожатий с российскими и белорусскими соперницами.

«Да, я продолжу избегать рукопожатий с россиянками и белорусками. Думаю, публика здесь более понимающая, а в Париже ко мне были вопросы. В Страсбурге все понимали мою позицию. Надеюсь, здесь будет то же самое. Моя позиция не изменилась. Надеюсь, для них это тоже не будет новостью», — сказала Свитолина в эфире BBC.

В матче четвертого круга Свитолина сыграет с белоруской Викторией Азаренко. Счет в личных встречах 5-0 в пользу Азаренко, на траве девушки сыграют друг против друга впервые.

28-летняя Свитолина — бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в одиночном разряд, победительница 19 турниров WTA, победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде.