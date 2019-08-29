Свитолина назвала «невероятным» победный матч против Винус Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина — о победе над американкой Винус Уильямс (6:4, 6:4) во втором раунде US Open.

— Это был невероятный матч, — цитирует украинку официальный сайт US Open. — Атмосфера на арене? Одна из лучших из тех, где мне доводилось играть. Это было что-то особенное, это очень помогало мне играть лучше. То, что Винус делает на корте и вне его — это просто невероятно. Она очень вдохновляет меня.

За право выйти в 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина, 32) — Ребекка Петерсон (Швеция).