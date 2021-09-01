Свитолина и Халеп пробились в третий раунд US Open
20:50
Украинская теннисистка Элина Свитолина и румынка Симона Халеп пробились в третий раунд US Open в женском одиночном разряде.
Украинка обыграла швейцарку Ребеку Масарову (6:2, 7:5). Халеп переиграла представительницу Словакии Кристину Куцову (6:3, 6:1).
Следующей соперницей украинский спортсменки может стать россиянка Дарья Касаткина. Для этого ей нужно победить чешку Маркету Вондроушову.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Ребека Масарова (Швейцария, Q) — 6:2, 7:5
Симона Халеп (Румыния, 12) — Кристина Куцова (Словакия, LL) — 6:3, 6:1
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