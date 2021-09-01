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Свитолина и Халеп пробились в третий раунд US Open

20:50
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и румынка Симона Халеп пробились в третий раунд US Open в женском одиночном разряде.

Украинка обыграла швейцарку Ребеку Масарову (6:2, 7:5). Халеп переиграла представительницу Словакии Кристину Куцову (6:3, 6:1).

Следующей соперницей украинский спортсменки может стать россиянка Дарья Касаткина. Для этого ей нужно победить чешку Маркету Вондроушову.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Ребека Масарова (Швейцария, Q) — 6:2, 7:5

Симона Халеп (Румыния, 12) — Кристина Куцова (Словакия, LL) — 6:3, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора

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