Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

US Open-2021: женщины, все результаты 1 сентября

19:40
US Open: третий игровой день. Фото AFP
US Open: третий игровой день. Фото AFP
Теги:

На Открытом чемпионате США проходят матчи второго круга в женском одиночном разряде.

Среда, 1 сентября — третий день основного турнира US Open-2021.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 20) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — 6:0, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2021/11/5/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Россия — Хорватия: время начала прямой трансляции матча отбора ЧМ-2022
Россия сыграет с Хорватией агрессивно и смело. Вторым номером
Украина не сумела обыграть Казахстан в матче отборочного турнира ЧМ-2022
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд