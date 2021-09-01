US Open-2021: женщины, все результаты 1 сентября
19:40
На Открытом чемпионате США проходят матчи второго круга в женском одиночном разряде.
Среда, 1 сентября — третий день основного турнира US Open-2021.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 20) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — 6:0, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:2
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