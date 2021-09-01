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Мугуруса обыграла Петкович и вышла в третий раунд US Open

19:58
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила немку Андреа Петкович (6:4, 6:2) во втором раунде US Open в женском одиночном разряде.

В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ясмин Паолини (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:2

Онс Жабер (Тунис, 20) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — 6:0, 6:1

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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