Мугуруса обыграла Петкович и вышла в третий раунд US Open
19:58
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила немку Андреа Петкович (6:4, 6:2) во втором раунде US Open в женском одиночном разряде.
В следующем раунде испанка сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ясмин Паолини (Италия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:2
Онс Жабер (Тунис, 20) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — 6:0, 6:1
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