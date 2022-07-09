Ольховский о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Она доказала, что школа тенниса у нас на высоте»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.

«В первую очередь хотел бы поздравить Елену, ее команду и всех, кто бы причастен к этой победе. Лена до 2018 года и после много тренировалась в Москве, многие приложили руку к этой победе. Естественно, рад за нее, великолепное достижение. Она действительно доказала, что школа тенниса у нас на высоте».

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.

В финале Уимблдона Рыбакина обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в финале Уимблдона (3:6, 6:2, 6:2).