Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:45

Ольховский о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Она доказала, что школа тенниса у нас на высоте»

Ольховский прокомментировал победу казахстанской теннисистки Рыбакиной на Уимблдоне
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.

«В первую очередь хотел бы поздравить Елену, ее команду и всех, кто бы причастен к этой победе. Лена до 2018 года и после много тренировалась в Москве, многие приложили руку к этой победе. Естественно, рад за нее, великолепное достижение. Она действительно доказала, что школа тенниса у нас на высоте».

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.

В финале Уимблдона Рыбакина обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в финале Уимблдона (3:6, 6:2, 6:2).

Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
0
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
Лондон, вы там в порядке? Уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла антироссийский Уимблдон
Материалы сюжета: Москвичка Рыбакина выиграла Уимблдон без российских теннисистов
Рыбакина победила Жабер в трех сетах и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Британское издание Express назвало Рыбакину кошмаром Уимблдона
Серена устроила скандал организаторам Уимблдона. Капризы американки
Веснина о смене спортивного гражданства Рыбакиной: «Упустили яркую звездочку»
Веснина считает, что у Рыбакиной есть все шансы выиграть Уимблдон
Ольховский: «Если Рыбакина победит на Уимблдоне — произойдет то, чего опасались англичане»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Слава Богу, что не забанили всех, кто имеет какое-то отношение к России»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости