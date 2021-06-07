Свентек считает, что у Костюк большое будущее

Польская теннисистка Ига Свентек после победы над украинкой Мартой Костюк (6:3, 6:4) в 1/8 финала Roland Garros отдала должное сопернице.

«Ее защита была просто сумасшедшей, — сказала Свентек в эфире канала Eurosport 1. — Она была просто везде. Браво ей, у нее большое будущее впереди. Надеюсь, что мы еще много раз встретимся.

Было сложно адаптироваться. При освещении в вечернее время слишком ярко. Надеюсь, что в будущем я сыграю вечернюю сессию с публикой. Это будет гораздо лучше.

Счастлива, что вышла в четвертьфинал и в паре, и в одиночке. Такое бывает не каждый день. Горда тем, как я выступаю здесь».

В 1/4 финала Свентек сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.