Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала то, что на Roland Garros играет микст с Асланом Карацевым.

«Аслан очень тихий. Он мало разговаривает и ведет себя спокойно. Он очень серьезен и уверен в себе.



Я на корте расслабленная и стараюсь делать атмосферу чуть более непринужденной. Говорю ему: «Ты лучший. Намного лучше всех остальных на корте. Просто играй в свой теннис, лови волну». Стараюсь придать ему веры в себя. Он отличный напарник, мне нравится с ним играть», — цитирует Веснину atptour.com.

В полуфинале Веснина и Карацев встретятся с парой Деми Схурс/Весли Колхоф из Голландии.