Веснина — о Карацеве: «Он очень, очень тихий»
08:19
Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала то, что на Roland Garros играет микст с Асланом Карацевым.
«Аслан очень тихий. Он мало разговаривает и ведет себя спокойно. Он очень серьезен и уверен в себе.
Я на корте расслабленная и стараюсь делать атмосферу чуть более непринужденной. Говорю ему: «Ты лучший. Намного лучше всех остальных на корте. Просто играй в свой теннис, лови волну». Стараюсь придать ему веры в себя. Он отличный напарник, мне нравится с ним играть», — цитирует Веснину atptour.com.
В полуфинале Веснина и Карацев встретятся с парой Деми Схурс/Весли Колхоф из Голландии.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/karatsev-vesnina-roland-garros-2021-monday-mixed-doubles
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