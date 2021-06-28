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Свентек победила Си Сувэй на Уимблдоне и может сыграть со Звонаревой

21:23
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Польская теннисистка Ига Свентек победила представительницу Тайваня Си Сувэй (6:4, 6:4) в первом раунде Уимблдона. Ее следующей соперницей станет победительница пары Вера Звонарева (Россия) — Мария Боузкова (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 7) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:4, 6:4

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