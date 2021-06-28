Свентек победила Си Сувэй на Уимблдоне и может сыграть со Звонаревой
21:23
Польская теннисистка Ига Свентек победила представительницу Тайваня Си Сувэй (6:4, 6:4) в первом раунде Уимблдона. Ее следующей соперницей станет победительница пары Вера Звонарева (Россия) — Мария Боузкова (Чехия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 7) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:4, 6:4
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