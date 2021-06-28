Хачанов победил Макдональда и вышел во второй раунд Уимблдона
21:55
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Маккензи Макдональда (3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)) в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 52 минуты. Хачанов сделал 15 эйсов при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейкпоинтах. У его соперника 13 эйсов, семь двойных и три успешных брейкпоинта.
В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем пары Егор Герасимов (Белоруссия) — Джей Кларк (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 25) — Маккензи Макдональд (США, Q) — 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)
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