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Хачанов победил Макдональда и вышел во второй раунд Уимблдона

21:55
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Маккензи Макдональда (3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)) в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 52 минуты. Хачанов сделал 15 эйсов при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейкпоинтах. У его соперника 13 эйсов, семь двойных и три успешных брейкпоинта.

В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем пары Егор Герасимов (Белоруссия) — Джей Кларк (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 25) — Маккензи Макдональд (США, Q) — 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

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